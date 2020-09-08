昆士蘭保險新增疫情心理健康支援保障

昆士蘭保險香港公布，其個人意外保險產品於周二(8日)新增心理健康支援保障，針對新型肺炎疫情為受保人及其家人提供心理健康支援，保額將用作補貼因疫情而須在家工作，心理健康受損而需面見專業心理學家而產生的有關開支。

該公司表示，有關保障適用於2020年9月1日後透過宏利B2C個人客戶平台購買，及於2020年10月1日後透過指定銀行購買，由昆士蘭保險香港承保的個人意外保險產品。

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