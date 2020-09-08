【史上最差】歐元區第2季經濟修訂至縮11.8%

外國傳媒報道，由於實施了防疫封鎖措施，商店、酒吧和酒店歇業，第2季歐元區消費者支出大幅偏弱。

根據歐盟統計局周二(8日)公布的數據顯示，第2季家庭開支下降了12.4%；經濟萎縮創出紀錄，其中一半可歸因於消費的滑坡。投資和出口同樣走低，甚至是政府開支也有所下滑。

第2季國內生產總值(GDP)萎縮幅度從12.1%修正為11.8%，上修幅度微弱，不足以改變全貌。

自那以後，歐元區經濟出現強勁反彈，當前季度預計將增長約8%。但初期階段的反彈難以維系，隨着政府結束部分扶持計劃、更多企業破產，失業率可能會飆升。

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