美要全球攬炒！聯儲局「放鴿」　歐日經濟恐率先陣亡

外國傳媒報道，美國聯儲局8月下旬宣布新政策方向，將讓美國通脹短期維持2%以上，即代表當局將維持低利率較長時間，令美元有貶值之勢，對主要出口國而言將是麻煩，尤其是央行彈藥已幾乎耗盡的歐洲和日本，因歐元及日圓會相對美元升值，不利出口及經濟復甦。

今年3月中以來，反映美元兌歐元、日圓、英鎊等6種貨幣的美匯指累跌10%以上，有經濟學家估計，以目前歐元的升值情況來看，已讓歐元區國內生產總值(GDP)增長減少0.2至0.4%，更何況市場普遍預期，美元未跌完。

一般而言，央行可透過減息等寬鬆政策來緩解貨幣升值的壓力，但歐洲及日本早已實行負利率及大量印銀紙，使央行的決策變得複雜。

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