新股專輯：寶尊及再鼎醫藥最早本周通過上市聆訊

中資概念股陸續有來！外媒報道，中國電子商務服務提供商寶尊(美股：BZUN)及再鼎醫藥(美股：ZLAB)計劃最早本周尋求通過上市聆訊。

再鼎醫藥則有意集資最多10億美元(約78億港元)，花旗、高盛及摩通為其上市安排行。該公司為創新生物製藥公司，專注於癌症、自身免疫及感染性疾病。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020