新股專輯：寶尊及再鼎醫藥最早本周通過上市聆訊
2020年09月08日 18:20
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中資概念股陸續有來！外媒報道，中國電子商務服務提供商寶尊(美股：BZUN)及再鼎醫藥(美股：ZLAB)計劃最早本周尋求通過上市聆訊。
寶尊擬集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)，花旗、招銀國際及瑞信為其上市安排行。阿里巴巴(09988)持有14%股份，為最大持股人，擁有8.6%的投票權；投資管理公司景順資產通過Invesco持股11.9%，為第二大股東，擁有7.3%的投票權。另外，軟銀旗下Tsubasa Corporation持股10.6%，擁有6.5%的投票權；Federated Hermes持股10.1%，擁有6.2%的投票權。
再鼎醫藥則有意集資最多10億美元(約78億港元)，花旗、高盛及摩通為其上市安排行。該公司為創新生物製藥公司，專注於癌症、自身免疫及感染性疾病。
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