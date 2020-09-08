【全球攬炒】南非次季GDP瘋跌51%　連縮4季

外國傳媒報道，南非為遏制新冠病毒傳播而採取的限制措施，使其陷入了28年以來最為漫長的衰退期，且第2季度國內生產總值(GDP)萎縮幅度超過預期。

南非統計局周二(8日)在首都比勒陀利亞公布數據顯示，第2季GDP按季萎縮51%，差過市場預期下跌47.2%，為至少1990年以來最大跌幅，且連續第4個季度萎縮，持續時間為1992年來的最長。

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