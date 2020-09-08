新盤動向：中原料Wetland第3期首批單位可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期開價具競爭力，同區比較新的私樓栢慧豪園及栢慧豪廷，樓齡已達10多年，現時平均實用呎價約11,990元，至於嘉湖山莊樓齡已近30年，目前平均呎價亦約10,223元，開價貼近二手。

同時，目前全港新盤市場400餘萬元入場的上車單位，可謂絕無僅有，加上發展商提供高成數按揭，相信今期可延續第1、2期的旺勢，首批單位可以「一Q清枱」，若然加推單位加價幅度溫和，相信市場可承受。

他指出，疫情持續回落，樓市隨即轉趨活躍，交投反彈，發展商亦把握時機加快推盤，加上禁聚令亦放寬，相信9月一手市場可錄1,500宗成交。

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