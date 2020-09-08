科技園夥滙豐推「SPRINTER 2」計劃　助中小企轉型

香港科技園公司宣布，再度與滙豐合作推出為期兩年的「SPRINTER 2」計劃，為數個主要行業，包括製造、基建與物流的香港中小型企業而設，協助推動行業的創新及轉型，並提升未來業務的抗逆力。

該計劃分兩期進行，每期涵蓋培訓、與科技公司配對及共創創新業務解決方案三個階段。第一期計劃的對象為從事本地製造業的中小型企業，將於今年10月至明年7月期間進行。第二期則為基建、物流業而設，並於明年下半年展開。另外，滙豐將推薦合適的商業客戶參加計劃。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，公司旗下的「環球創業飛躍學院」將會聯繫合作企業與來自香港、世界各地的優秀科技企業，共創業務解決方案，促進企業創新。滙豐香港工商金融主管趙民忠亦稱，掌握創新科技是企業在新常態下應對挑戰及發展業務的關鍵，滙豐將為企業帶來最新資訊和網絡。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020