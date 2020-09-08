新盤動向：美聯預計Wetland第3期租金回報率逾3厘

美聯住宅部行政總裁布少明指出，天水圍Wetland Seasons Park第3期開價，首批單位折實入場費約400餘萬元起，貼近市價，料吸引不少買家搶購預計。而項目落成後，呎租料約33元水平，回報率逾3厘。

他續稱，踏入9月，疫情好轉，發展商重整推盤部署，大市氣氛好轉，預期全月一手成交量錄約1,500宗水平。

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