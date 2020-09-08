漢港控股投得中國樂平市地皮 代價2.3億人幣
2020年09月08日 18:47
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漢港控股(01663)公布，於2020年9月3日，公司一間非全資附屬公司樂平市潤澤房地產開發有限公司，已透過公開掛牌出讓，成功投得中國樂平市編號為DHC2020054之土地使用權，總代價為2.3億元人民幣。
該地位於中國江西省樂平市，總佔地面積約為64,322平方米，批准地積比率為2.5，指定用作住宅及商業用途，使用年期分別為70年及40年。
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