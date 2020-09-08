【全球攬炒】越南8個月成衣出口瀉逾11%　 明年訂單未明朗

外國傳媒報道，疫情對越南第3大出口收入來源成衣業造成明顯打擊，據當地工業與貿易部數據顯示，越南成衣業因疫情令需求劇減和訂單不穩，今年首8個月出口額按年減11.6%，至196億美元(約1,528億港元)。

值得留意的是，越南業界原本預計今年8月會收到2021年上半年的訂單，但現在變成每月或每周收到訂單，即全球行家也要「睇餸食飯」，今年9月訂單量料降40至50%，且未不確定剩餘時間和2021年的訂單量。

越南最大紡織集團Vinatex副行政總裁Cao Huu Hieu更預計，今年收入將按年減達20%，並表示公司在上季幾乎沒有訂單，不只生產計劃受嚴重挑戰，連口罩價格也已降至僅足以支付成本的程度。

資料顯示，越南約有6,800家紡織服裝企業，去年總出口額按年增7.8%，至328.5億美元。

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