另類單位有市場！大角咀和旺角以低市價成交

環亞物業拍賣周二(8日)推出38項物業公開競投，成交反應理想，共售出4項物業，其中有2項另類物業售出。大角咀和旺角均有舊樓部分業權售出。其中，大角咀富貴街12號富貴大廈西座低層樓323室，只售二分之一業權，以開價90萬港元投得，料約為市價的75折，單位實用面積約240方呎，不交吉。

另外，旺角甘霖街4號廣源大廈高層M室三分之二業權，同樣以開價140萬元售出，實用面積約332方呎。

再者，大澳大澳道80號居屋龍軒苑C座低層4室，自由市場以250萬元投得，賣家原先開價215萬元，成交價高約16.3%，單位實用面積418平方呎，呎價約5,981元。資料顯示，原業主2013年的時候以97萬元購買(已補地價)，是次轉手帳面賺153萬元，單位7年升值2.6倍。

另外，還有一個罕有海景單位經多組客人出價後以1,260萬元沽出，環亞拍賣董事總經理區蘊聰表示，新界西貢相思灣47號全幢有3組客人叫價超過30口後售出，單位為罕有海邊單位。業主原先開價850萬元，出售價比開價高48.2%。此單位已有10多組客人去實地看過樓，非常搶手。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020