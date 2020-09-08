進軍數碼化！卓佳投資近千萬元　發展雲端系統

香港股份過戶處卓佳(Tricor)宣布，完成對董事會會議管理雲端軟件公司Praxonomy的戰略性投資，投資金額達八位數即近千萬港元，卓佳香港行政總裁溫佩麟將加入Praxonomy成為董事會主席。

卓佳集團行政總裁楊斌官表示，本次投資進一步加強了卓佳的全球戰略，使之成為一家具備更高技術能力的公司。新冠肺炎疫情肆虐，公司提供數碼股東周年大會(混合會議)服務，而新的軟件解決方案將加強其電子生態系統，以運用一個相同共用的平台及雲端系統，提供多個用戶界面的選擇，讓更多公司會議數碼化。

他期望，讓公司秘書與董事會管理人員不再使用一些過時的方法，將企業管治及合規數碼化，並提升客戶的表現水平。

完成是次投資，將增強卓佳的數碼化戰略，而卓佳可通過其數碼董事會會議平台Boardfolio，可協助客戶進行董事會及公司會議，及籌辦無紙化董事會。該平台將董事會會議的所有資料存放於一個中央儲存庫，方便董事會成員及管理人員管理，亦可配合卓佳自主研發的數碼股東大會系統SPOT使用。

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