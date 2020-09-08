「吃雞」類遊戲始祖PUBG終止騰訊印度代理權　換當地解禁

外國媒體報道，開發和發行PUBG的南韓公司PUBG Corporation周二(8日)表示，它將放棄騰訊成為其PUBG Mobile遊戲在印度的發行商，又稱展望未來，公司將承擔該國的所有出版責任。

上周印度政府以國家安全風險為由，將PUBG Mobile和117個其他與中國有關的應用程序添加到了黑名單中，其中包括TikTok和WeChat等。

在印度政府決定對其進行封鎖之前，PUBG Mobile在印度非常受歡迎。根據SensorTower的數據，印度是該應用程序的最大市場，迄今為止安裝量超過1.75億部，這意味着它約佔全球總下載量的24%。

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