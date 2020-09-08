內地經濟有起色！8月汽車銷量加速反彈至8.8%

外國傳媒報道，中國內地8月份汽車銷量連續第二個月增長，提振了市場看好該全球最大市場兩年以來的滑坡接近尾聲。

中國乘用車市場信息聯席會周二(8日)表示，繼7月增長7.9%之後，轎車、SUV、微型貨車和MPV的零售銷量按月增長8.8%，至173萬輛。

隨着中國冠狀病毒疫情緩和，展廳和商場重新開放，給從市場「龍頭」福士汽車到電動汽車製造商比亞迪在內的所有車企都帶來了福音。不過，由於中國經濟仍處在復甦過程之中、貿易局勢緊張和環保標準提高給需求造成壓力，挑戰依然存在。

根據媒體行業研究顯示，隨着經濟逐漸好轉，日本和德國品牌勢將從一些客戶的消費升級中受益。豐田汽車報告8月在華銷量增長了27%，福士汽車7月銷量增長了4.7%。中國最大的汽車製造商上汽集團公布上個月銷量增長3.6%。

近幾十年來，全球汽車製造商已在中國斥下巨資進行擴張，而且包括福士汽車、戴姆勒、寶馬、豐田在內的製造商，仍然專注於挖掘這個市場的長期增長潛力。政府也增加了例如退稅之類的刺激措施，以振興該行業。

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