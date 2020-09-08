【深度解構】歐日遭美攬炒？未來3個多月決定全球經濟命運？

全球周二(8日)似重啟大調整行情，紐約期油暴挫6%，歐洲股市跌逾1%，港股夜期目前低水約300點，美股道指期貨挫170點。正當全球焦點集中在「中美之爭」，其實美國正曲線攬炒歐洲及日本？未來3個多月將決定全球經濟命運？

【美國正曲線攬炒歐盟及日本？】

綜合外國媒體分析，美國聯儲局早前於8月下旬宣布新政策方向，將讓美國通脹短期維持2%以上，即代表當局將維持「極低利率」較長時間，令美元有貶值之勢。不過，這對主要出口國而言絕對是大麻煩，尤其是央行彈藥已幾乎耗盡的「歐洲和日本」，因歐元及日圓會相對美元升值，不利其出口及經濟復甦。

今年3月中以來，反映美元兌歐元、日圓、英鎊等6種貨幣的美匯指累跌10%以上，有經濟學家估計，以目前歐元的升值情況來看，已讓歐元區國內生產總值(GDP)增長減少0.2至0.4%，更何況市場普遍預期，美元未跌完。

一般而言，央行可透過減息等寬鬆政策來緩解貨幣升值的壓力，但歐洲及日本早已實行負利率及大量印銀紙，使央行的決策變得複雜。簡而言之，歐洲及日本的貨幣政策其實已技窮，面對美國的瘋狂放水行為，只有「捱打」。

【未來3個多月將決定全球經濟命運？】

上述提到各地「出口」受幣值影響，然而，接下來的3個半月，全球貿易可能還會遭遇更多潛在破壞，有機會令2020年成為現代史上最動盪的年份。美國外交關係協會(CFR)高級研究員Edward Alden指出，毫無疑問，未來3個月對於全球貿易至關重要，當前的貿易保護主義抬頭趨勢與上世紀1930年代大蕭條時期前極為相似。

以下是影響今年餘下時間貿易形勢的5大政治和經濟要事，多數更與歐洲有關，而不是中國：

●1、WTO飛機補貼爭端

由3名世界貿易組織(WTO)仲裁員組成的小組將很快確定，歐盟是否可以對美國非法補貼波音進行反制，反制的尺度又能夠有多大。

儘管歐盟已請求WTO批准其對112億美元的美國商品加徵關稅，但熟悉內情的人士稱，最後的數字可能低於這水平，可能遠低於WTO在歐盟補貼空客的平行爭議中，允許美國對75億美元的歐盟商品加徵關稅。

裁定或在幾周內做出，可能會促使美國重啟談判，解決這持續了15年之久的爭端。若能達成和解，將大大緩解正面臨美國報復性關稅的歐洲出口商，以及可能很快將面臨歐盟關稅大棒的美國工業企業的壓力。

●2、美國總統大選

可以說，今年攸關國際貿易體系的最重大事件，是美國總統特朗普有可能連任。如果11月特朗普再次當選，美國很可能會提高對貿易夥伴的關稅，作為重塑以及多元化美國供應鏈，尤其是醫療產品供應鏈的一種手段。

正如特朗普在周一(7日)的新聞發布會上強調的那樣，他在第二任期內幾乎可以肯定會升級與中國的地緣政治鬥爭。

美國前總統克林頓政府時期的貿易官員、戰略與國際研究中心高級顧問William Reinsch說：「如果特朗普獲勝，動盪、威脅和關稅過山車將捲土重來。如果民主黨的拜登勝出，實際上，他已經表過態，他會優先處理新冠疫情和經濟問題，貿易會先放在一邊。」

●3、WTO總幹事角逐

WTO成員國將努力選出一位新領導人，以挽救這國際貿易裁判機構的衰弱之勢。8月31日Roberto Azevedo提前離任後，該機構就開始在沒有掌舵人的情況下運作，而權力的真空出現在了一個最糟糕的時刻。

WTO的爭端解決機制被削弱，其談判部門實質上被凍結，該機構開始屈從於美中爭奪貿易大權的壓力。

WTO總幹事的角逐本身就相當激烈，同時又要受到民族主義的干擾，以及政治渾水的攪動。如果WTO成員國無法就總幹事人選達成共識，那就需要投票表決——這在該機構25年的歷史上將是前所未有的。

Akin Gump合夥人、特朗普政府前官員Clete Willems說：「WTO處在困境之中，一位願意推動各國變革的改革者將會令該機構受益匪淺。」

●4、數碼銷售稅之爭

美國和歐洲的決策機構正邁向一場破壞性的貿易爭端，涉及海外國家向Facebook和Alphabet旗下谷歌這樣的美國科技公司徵稅。

歐洲和其他地區資金短缺的政府尋求對轄區內產生巨額收入的外國公司，實施新的數碼銷售稅規定。但特朗普政府辯稱，這類稅種不公平地歧視美國公司，並威脅要徵收報復性關稅，這可能會加劇全球經濟衰退的痛苦。

儘管各國已尋求通過總部設在巴黎的經濟合作與發展組織(OECD)解決這爭端，但美國於6月退出了談判。如果今年達不成協議，美國的最高貿易官員誓言要在2021年對多國徵收關稅。

●5、英國脫歐

今年底，英國與歐盟之間將出現新的重大貿易壁壘。那是因為英國即將離開歐盟單一市場和關稅同盟。無論英國是否能與歐盟就未來的經濟關係達成協議，上面這一幕都會發生。如果雙方不能達成無關稅和無配額協議，那麼英國的出口將受到WTO協議條款的約束，將面臨數十年來所沒有的成本、管制和繁文縟節。

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