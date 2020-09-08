陽光房地產全年每基金單位分派微跌至26.8仙

行政總裁吳兆基(左)及投資及投資者關係總監葉美鈴

全年可分派收入與去年相若為4.67億元，每基金單位分派26.8仙，按年下降1.87%。派發比率按年減少1.2個百分點至95.2%。

該房託持有上水中心購物商場、新都城一期物業等零售物業；另外，亦持有灣仔陽光中心、上環Strand 50等寫字樓物業。於業績期內，陽光房地產零售續租租金增長為3.2%，顯著低於去年同期的11.4%。而寫字樓續租租金增幅下跌1.4個百分點至10%。

投資及投資者關係總監葉美鈴在業績電話會議中表示，今年上半年旗下零售物業組合續租租金下跌，主要受到疫情影響消費，以及中港邊境封關的影響。她指，未來經營環境充滿挑戰，零售續租租金仍有下跌可能。

她續表示，公司為租戶提供的紓困措施，將按商戶租期攤銷入帳，截至今年6月底止涉及約750萬元。

租用率方面，零售和寫字樓的租用率於期內分別為95.8%和95.6%，按年分別下跌2.3個百分點和上升1.6個百分點。

疫情令睇樓活動減慢，行政總裁吳兆基認為，面積大的寫字樓單位及與旅客相關的零售商舖如轉租的話，空租期會較長，招租議價方面亦受市況影響會出現拉鋸的情況，或對出租率構成壓力。他相信，在疫情好轉、禁聚令放鬆等以後會有改善。

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