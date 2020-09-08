美元轉強！紐約期油挫近7%　鎊匯跌1%貼近1.3關

美股周二(8日)復市前夕美元轉強，或拖累全球金融市場再次出現較大幅度調整。其中，紐約期油挫近7%，報每桶37.09美元；布蘭特期油亦瀉4%，報每桶40.22美元。

美國道指期貨現跌172點；港股夜期報24,330點，跌147點，低水294點。歐洲3大指數，即英、法、德股市也跌逾1%。

匯市方面，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數升0.6%，歐元兌美元報1.1795，跌0.18%；英鎊兌美元報1.3043，跌0.9%。

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