新盤UPDATES：發展商加速推售　新界西北全新項目最快下周出籠

發展商推盤信心回升，市場上多個全新項目正全速部署推售，其中新界西北區大型樓盤率先公布開價，最快下周發售，業界料本月一手住宅交投量可望顯著上升。

Wetland 3期首批65伙 平均呎價12968元

今期由4座10層高的低密度住宅大樓組成，合共提供318個住宅單位，當中標準分層單位佔整體約80%，共設有九種戶型，當中一房佔約15%、兩房佔約51%、三房則約34%，同時亦設不少特色戶特色單位。

資料顯示，Wetland Seasons Park第2期於今年5月公布首張價單推出140伙，折實平均呎價11,368元，與一期相若，首批包括兩房及三房戶，折實售價由483.25萬元起，呎價由9,701元起。而3期開盤短短約半個月，火速售逾97%單位，套現超過45億元，平均呎價13,130元。

雷霆指出，今期單位景觀較佳，價錢較二期僅輕微加價，而近月疫情較反覆，影響樓市交投，但情況近日已見好轉，香港樓市彈力好強，剛性需求力量好大，估計樓價至今年底好大機會較年初有溫和升幅。

中原料Wetland第3期首批單位可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期開價具競爭力，同區比較新的私樓栢慧豪園及栢慧豪廷，樓齡已達10多年，現時平均實用呎價約11,990元，至於嘉湖山莊樓齡已近30年，目前平均呎價亦約10,223元，開價貼近二手。

同時，目前全港新盤市場400餘萬元入場的上車單位，可謂絕無僅有，加上發展商提供高成數按揭，相信今期可延續第1、2期的旺勢，首批單位可以「一Q清枱」，若然加推單位加價幅度溫和，相信市場可承受。

他指出，疫情持續回落，樓市隨即轉趨活躍，交投反彈，發展商亦把握時機加快推盤，加上禁聚令亦放寬，相信9月一手市場可錄1,500宗成交。

美聯料Wetland第3期日後租金回報率逾3厘

美聯住宅部行政總裁布少明指出，天水圍Wetland Seasons Park第3期開價，首批單位折實入場費約400餘萬元起，貼近市價，料吸引不少買家搶購預計。而項目落成後，呎租料約33元水平，回報率逾3厘。他續稱，踏入9月，疫情好轉，發展商重整推盤部署，大市氣氛好轉，預期全月一手成交量錄約1,500宗水平。

藝里坊·2號樓書上網 料月內開售

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目共提供264伙，包括開放式至2房間隔，其中開放式標準單位實用面積介乎196至214方呎，一房標準單位實用面積由244至287方呎，而兩房標準單位則為381方呎。

項目主打一房單位，佔全盤逾7成，開放式單位佔近兩成，而兩房單位則佔約1成，適合年輕家庭等居住，其預計關鍵日期為2021年第四季。

樓盤設於中環國際金融中心1期的示範單位及售樓處已近完工，當中設1個交樓標準及1個經改動連裝修示範單位，相信短期內將開放予公眾參觀，預計項目月內推售。

帝御‧金灣連花園特色戶呎價近1.7萬元售出

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，今日再錄特色戶成交，單位為3座地下單位18，實用面積320方呎，花園面積111方呎，成交價543.3萬元，呎價16,978元。

深灣9號加推洋房單位標售

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