脫歐亂局！英國政府法務負責人請辭　鎊匯跌1%

英國亂局再生！外媒報道，英國政府法律部門負責人、法務部常務秘書Jonathan Jones離職，他成為今年離職的第六位高級官員，反映英國首相約翰遜與政府高級官員之間的緊張關係日益加劇。

受消息拖累，英鎊兌美元日內跌幅達1%，下破1.31關口，創8月13日以來新低。

據報Jonathan Jones拒絕接受首相約翰遜的提議而請辭，他被要求撤回去年脫歐協議中與北愛爾蘭有關的部分內容。此前有報道指約翰遜擬修例，變相推翻脫歐協議部分承諾，事件引發歐盟不滿。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020