創業集團購餐廚垃圾處理業務20%股權　擬再全面出售

方盛環保科技主要從事中國婁底市的餐廚垃圾處理業務，目前其餐廚垃圾處理廠仍在興建，尚未開始業務營運。

公司原持有上述公司80%股權，董事認為，透過是次收購事項使方盛環保科技成為全資附屬公司，可能有助建議出售該公司。具體而言，集團現正與多名獨立第三方磋商建議出售方盛環保科技全部權益，目前尚未就相關建議出售達致任何協議。相關建議出售可能會或可能不會進行，因此收購事項與相關出售並非互為條件。

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