資助房屋交投轉旺　屯門區一日錄三宗

屯門資助房屋交投轉旺。祥益黃慶德表示，分行一日連環錄得3宗未補價第二市場居屋成交，包括龍門居11座中層G室，實用面積592方呎，三房間隔，累減85萬元，獲綠表客以435萬元購入，呎價7,348元。

同屋苑16座中層K室，實用面積592方呎，叫價由528萬元，減至475萬元售出，新買家為區內綠表客。

此外，同區富健花園6座高層C室三房戶，實用面積592方呎，累積減價20萬元後，獲外區白居二以498萬元購入。

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