太古城月內錄12宗買賣 三房呎價17953元
2020年09月08日 20:57
東網電視更多新聞短片
二手交投向上。中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城本月已錄12宗買賣。剛錄富山閣高層B室，實用面積684方呎，三房間隔，5月底以1,400萬元放盤，放盤3個多月，獲外區用家客以1,228萬元承接，呎價17,953元。
莊氏續指，原業主於2010年10月以632.8萬元買入單位，持貨約9年多，帳面獲利595.2萬元，期內單位升值94%。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！