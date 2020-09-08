太古城月內錄12宗買賣　三房呎價17953元

二手交投向上。中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城本月已錄12宗買賣。剛錄富山閣高層B室，實用面積684方呎，三房間隔，5月底以1,400萬元放盤，放盤3個多月，獲外區用家客以1,228萬元承接，呎價17,953元。

莊氏續指，原業主於2010年10月以632.8萬元買入單位，持貨約9年多，帳面獲利595.2萬元，期內單位升值94%。

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