國藥奪吉利德乙肝創新藥中國區推廣服務協議

韋立得於去年底已經通過中國國家醫保談判，並獲納入新版國家醫保目錄。

吉利德科學全球副總裁、中國區總經理羅永慶認為，此次與國藥的合作，可借助國藥控股基層團隊和網絡覆蓋優勢，可以幫助更多有需要的患者改善治療。另外，自公司 2017年開始在中國的商業營運以來，已快速引入了8種全球創新藥物，並通過醫保准入和多方合作，持續推動藥物的可及性。

國藥控股總裁劉勇表示，自吉利德科學進入中國以來，雙方就圍繞抗病毒相關的產品開展了進口總代理的系列合作，將充分發揮品牌、渠道、網絡等優勢，提高韋立得的終端醫療覆蓋，期望雙方可於未來進一步加強合作，共同研究市場、政策，並推進創新。

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