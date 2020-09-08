樓價UPDATES：長發邨放盤5日　未補價賣254萬

二手交投回升，青衣區單日連錄8宗二手買賣，公屋長發邨中層單位，放盤僅5日，未補價第二市場即售254萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣5座高層A室，實用面積約685方呎，套三房及露台設計，望海景，叫價1,600萬元，議價後以1,580萬元成交，實用呎價23,066元，新買家為同區換樓客，斥資入市作換樓之用。

●鰂魚涌太古城首7天已錄10宗買賣，昨單日4宗，其中燕宮閣一個低層H室，實用面積約747方呎，套三房間隔，以1,408萬元獲承接，實用呎價約19,813元，新買家為同區換樓用家，見市況向好，加上普遍業主叫價上仍然「有得傾」，故加快入市。

●鰂魚涌康怡花園9月至今錄得5宗買賣，平均實用呎價17,080元，其中R座中層9室，實用面積616方呎，三房間隔，8月底放盤叫價1,190萬元，最終減價190萬元，以1,000萬元成交，實用呎價16,234元，新買家為同區租客。

●北角港逸軒低層D室，實用面積316方呎，兩房間隔，望樓景，業主於近日疫情好轉下即開放睇樓，有兩組買家睇樓後即還價，最終以568萬元將單位易手，實用呎價17,975元，新買家屬於年輕夫婦，購入單位作上車。

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九龍區

●將軍澳君傲灣2座中層E室，實用面積約440方呎，兩房間隔，外望可享清幽園景，今年8月初開始放售，原叫價810萬元，於日前以775萬元易手，減價35萬元或4%，實用呎價約17,614元，屋苑現時約有100個放盤，同類型單位入場價由800萬元起。

●將軍澳維景灣畔9月暫錄約5宗買賣，其中2座低層B室，實用面積512方呎，兩房間隔，享園景，放盤時開價830萬元，兩日內以770萬元成交，累減約60萬元，實用呎價15,039元。

●將軍澳居屋富寧花園2座高層B室，實用面積592方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場叫價455萬元，減價13萬元或2.9%，最終獲區內買家以442萬元承接，實用呎價7,466元。

●將軍澳廣場5座中層H室，實用面積約476方呎，兩房設計，上月叫價838萬元放售，放盤一個月至近日，以780萬元易主，當中減價58萬元或約7%，實用呎價約16,387元，而近日市場氣氛持續向好，不少業主准許買家及代理預約睇樓，睇樓客量較上周增加三成。

●新蒲崗譽．港灣6座高層G室，兩房間隔，實用面積約525方呎，以約22,000元放租1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元或約9%，以20,000元租出，實用呎租約38.1元，新租客為夫婦，心儀單位附設傢電，故睇樓1次即決定承租。

●啟德1號(II)第3座中層F室，兩套房間隔，實用面積約564方呎，以1,220萬元放盤約兩個多月後，獲外區客接洽，議價後減價62萬元，以約1,158萬元成交，實用呎價約20,532元，原業主於2017年1月以約1,062.1萬元購入，轉售帳面賺約95.9萬元，物業升值約9%。

●大角咀港灣豪庭3座高層E室，實用面積344方呎，兩房間隔，交吉僅4日即獲用家追價承接，由原來680萬，追價6萬至686萬元購得，實用呎價約19,942元。

●旺角居屋富榮花園14座低層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，望樓景，未補價第二市場以515萬元易手，實用呎價11,949元，原業主早於1998年2月以153萬元購入，持貨22年多至今轉售，貴面獲利362萬元離場。

●旺角利奧坊．曉岸2座高層G室，實用面積255方呎，一房連開放式廚房間隔，放盤時叫價約655萬元，減價55萬元，隨即吸引數組客人同時洽購，最終以600萬元成交，實用呎價23,529元。

●尖沙咀擎天半島1座中層C室，實用面積1,344方呎，四房間隔，望海景，屬罕有放盤優質戶，吸引用家斥資4,250萬元承接，實用呎價約31,622元，原業主於2006年10月斥資1,500萬元購得，是次轉手帳面獲利2,750萬元，升值逾1.8倍。

●長沙灣碧海藍天2座中層C室，實用面積496方呎，兩房間隔，望內園景，8月底放盤叫價860萬元，最終以835萬元易手，實用呎價16,835元，原業主於2010年4月以340萬元買入，持貨10年帳面獲利495萬元，單位升值146%。

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新界區

●青衣單日連錄8宗二手買賣，包括區內公屋長發邨俊發樓中層21室成交，實用面積349方呎，本月初放盤，未補價第二市場叫價278萬元，放盤僅5天，獲買家議價至254萬元承接，實用呎價7,278元，新買家為區內公屋分支家庭，早前因未有購買證未能入市心儀單位，新近購買證甫到手，即購入上址。

●青衣夾屋宏福花園4座高層B室，實用面積598方呎，兩房間隔，享海景，原業主對後市缺乏信心，故減價賣樓，以盡快套現離場，7月已補價自由市場叫價910萬元，本月一口價大減至840萬元，即吸引買家洽購，議價後最終多減40萬元，至800萬元成交，實用呎價13,378元，對上一宗同類型單位成交於今年5月錄得，2座高層B室以924.8萬元成交，相隔三個多月，是次做價低124.8萬元或約13%。

●西貢逸瓏海滙2座中層A室，實用面積約827方呎，套三房連工人套房間隔，望內園景，由8月中開始放租，原叫租30,500元，經議價後減價1,700元或約5.6%，最終以28,800元租出，實用呎租約35元。

●馬鞍山居屋錦鞍苑玉鞍閣高層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，放盤4個月，原叫價550萬元，減價15萬元，減幅2.7%。以535萬元(自由市場價)易手，實用面積呎價13,342元。

●馬鞍山海栢花園5座低層A室，實用面積560方呎，套三房間隔，議價後以906萬元易手，實用呎價16,179元，原業主於2011年以460萬元購入，持貨9年帳面獲利約446萬元離場。

●沙田第一城20座頂層戶連天台戶，實用面積451方呎，三房一廳間隔，物業放盤兩個月，原叫價785萬元，微減5萬，獲買家以780萬元承接，實用呎價17,295元。

●沙田好運中心椰林閣中低層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，終以658萬元沽出，實用呎價約14,853元，原業主於1999年5月以約180萬元購入，持貨約21年，現轉手帳面獲利約478萬元。

●沙田希爾頓中心B座中層8室，實用面積475方呎，三房間隔，以730萬元易手，實用呎價約15,368元，原業主於2016年以505萬元入市，持貨約4年沽出，帳面獲利約225萬元離場，單位升值約44.6%。

●沙田翠華花園A座中層8室，實用面積215方呎，一房間隔，議價後以390萬元易手，實用呎價18,140元，原業主則於2013年以240萬元購入，持貨7年帳面獲利150萬元。

●沙田帝堡城3座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，享山景，放盤近兩個月，叫價約860萬元，吸引區內上車客洽商承接，終以800萬元成交，實用呎價約14,625元。

●沙田欣廷軒1座低層B室，實用面積414方呎，兩房間隔，日前以745萬元易手，實用呎價17,995元，原業主則於2006年以198萬元購入，持貨14年帳面獲利約547萬元離場，單位升值約2.8倍。

●沙田御龍山11座低層銀主盤，實用面積約544方呎，兩房間隔，連328方呎平台，銀主叫價約900萬元放售，獲區內上車客承接，議價後終以875萬元成交，實用呎價約16,085元。

●大埔富善花園1座高層連天台戶，實用面積365方呎，兩房間隔，開價580萬元，議價後以555萬元易手，實用呎價15,205元，新買家為上車客，見單位少有放盤，即入市單位自住。

●粉嶺牽晴間9座中層B室，實用面積634方呎，套三房間隔，開價808萬元，即日獲同區換樓客以795萬元承接，實用呎價12,539元。

●元朗加州花園9月錄約2宗買賣，包括米蘭徑單號屋，實用面積1,017方呎，放盤時叫價約1,200萬元，議價後以1,080萬元沽出，實用呎價10,619元，新買家為外區用家，本居於港島區，鍾情屋苑低密度居住環境，即購入單位自住。

●元朗YOHO Town3日連錄4宗成交，包括2座低層H室，實用面積516方呎，三房間隔，於零議價的情況下以720萬元沽出，實用呎價13,953元，屋苑8月全月錄得11宗成交，本月首7天迅速錄得5宗成交，幾近上月一半成交量，平均實用呎價約15,000元。

●元朗PARK YOHO第1C期1B座低層A室，實用面積約628方呎，三房兩廳間隔，原業主叫價790萬元，及後減價52萬元或約7%，以738萬元沽出，實用呎價約11,752元，原業主於2016年8月以587萬元購入，持貨約4年帳面獲利約151萬元，物業升值約26%。

●屯門居屋兆山苑K座高層1室，實用面積546方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價470萬元，議價後以463萬元易手，實用呎價8,480元，新買家為投資者，趁疫情回穩，加快入市。

●屯門居屋景新臺4座高層C室，實用面積506方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤價為480萬元，7月中放盤，白居二早兩個月已開始物色心水單位，洽購上址獲減價47萬元或近1成，以433萬元易手，實用呎價8,557元。

●荃灣海濱花園7天5宗成交，8月全月共錄得8宗，其中7座中層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價585萬元，經買家議價後，減至568萬元成交，實用呎價13,460元，減幅約3%，新買家區內客，見樓市氣氛正在回升，於是加快入市決定。

●東涌映灣園16座中層B室，實用面積748方呎，套三房間隔，享海景，叫價830萬元，放盤1個月，議價後以818萬元沽出，實用呎價10,936元，新買家為外區上車客。

●東涌映灣園本月累錄7宗成交，較上月同期多75%，包括7座低層A室，實用面積891方呎，套三房間隔，叫價900萬元，減價25萬元，至875萬元沽出，實用呎價9,820元，買家為外區客，睇樓已一段時間，見近期成交暢旺，恐議價空間不斷收窄，遂加快入市決定。

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