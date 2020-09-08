痛！特斯拉股價開市前重挫一成

外國傳媒報道，市場原本預期，電動車生產商特斯拉(Tesla)將在上周被納入標指成分股，惟事與願違，導致股價在上周五(4日)收市後延長交易時段一度重挫逾7%，周二(8日)復市前延長交易時段更重挫超過10%。除了納入成分股失敗外，也與美國科技股重挫有關。

特斯拉在8月將股票「1拆5」，以利散戶入場，帶動其市值大漲，但最大外部股東Baillie Gifford卻將原有的6.32%股權，減持至低於5%。

另外，該公司宣布，已完成50億美元的新股出售。

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