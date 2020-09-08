夜市UPDATES：科技股又冧！道指曾挫600 港夜期低水二百

美國科技股跌勢未止，加上新財政刺激方案仍遙遙無期，道指周二(8日)復市後挫逾400點後，跌幅曾擴至600點，現報27,697點，跌435點或1.55%；標指報3,372點，跌54點或1.58%；反映科技股的納指跌1.88%，報11,100點，此前一度跌4%。

港股期指夜市目前報24,390點，跌87點，低水234點。

電動車生產商特斯拉(Tesla)一度挫約20%，市值蒸發約760億美元(約6,000億港元)，其他熱門科技股亦普遍遭受重創，Facebook跌1.81%、亞馬遜跌1.94%；Google母公司Alphabet、蘋果公司及微軟均跌逾2%。

上周科技股領跌，美股結束了此前連續5周上漲的行情，納指一周挫3.3%，創3月20日以來最大單周跌幅。道指和標指上周分別下跌1.8%和2.3%，均為6月以來的最大單周跌幅。

另外，美國國會結束8月暑假，惟新一輪刺激方案仍遙遙無期。美國財長姆紐欽較早前表示，美國眾議院議長佩洛西拒絕就新的刺激方案展開談判。

【21:30】美股周二(8日)假後復市，科技股跌勢未止，納指大幅低開380點或3.37%，報10,932點，道指瀉446點至27,686點。

Fundstrat技術策略員指出，根據「3日規則」，「震倉」至少維持3日，恐慌性拋售才會結束，意味美股周二仍未止瀉。而Sundial Capital Research則指，一般來說，納指下滑速度很快，若真的見頂，未來數周可能直線下插。

美股長期大好友Ed Yardeni預期大市值企業尤其是科技股將進一步下挫，惟認為這並非壞事，因為納指自三月以來已漲70%，並相信整體股市可能調整10%至15%，之後由另一些股份領漲。即使如此，他認為科技股基本因素仍強，並提到隨着經濟改善和疫苗可能面世，周期性股份應具吸引力。

高盛首席環球股市策略員奧本海默力撐科技投，稱即使短期面臨調整風險，但相信仍能繼續推動現時牛市，維持各地科技股的「增持」建議，理由是強勁的現金和盈利能力，以及穩定的資產負債表。

不過，高盛對蘋果公司(Apple Inc.)前景維持審慎，指增長潛力不足以支撐現時估值。Apple股價周二早段挫5.33%至114.51美元。

電動車生產商特斯拉（Tesla）加入標指成分股「大熱倒灶」，加上市場人士紛紛唱淡，股價周二早段插14.99點，報355.61美元，反觀，其中一隻標指「新貴」網購平台Etsy，漲0.37%至112.46美元。

另邊廂，通用汽車(GM)斥資20億美元入股電動車生產商Nikola，獲11%股權，並有權提名1位董事。GM股價早段漲4.64%，至31.39美元，Nikola報45.87美元，升29.03%。

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