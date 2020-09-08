新股專輯：中行有份！賽生藥業申港上市

該公司旗下胸腺法新藥物日達仙，為最主要收入來源，佔今年上半年總收入86.4%，該藥適用於治療新冠肺炎。今年上半年5.97億元人民幣(下同)，按年增長71.81%；研發開支2,996.7萬元，按年減少5.49%；收入11.6億元，按年上升33.07%。

據初步招股文件，該公司主要側重腫瘤及重症感染的治療領域，前身為SciClone US，並於1992年3月在美國納斯達克上市，後於2017年10月退市按私有化計劃退市。中國銀行透過旗下安瀚持有該公司上市前約15.22%股權。

是次集資所得約30%將用於投資藥物靶點潛在收購；約28%改善資本結構；約26%用於臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金；約10%用於招聘；約6%用於撥付上市產品組合作其他臨床應用的持續臨床研究。

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