日本餐飲業首宗！牛角、溫野菜母企成功敵意吞噬大戶屋

外地媒體報道，擁有牛角、溫野菜等連鎖餐廳品牌的日本餐飲集團COLOWIDE周二(8日)宣布，敵意併購連鎖餐廳大戶屋成功，使其從最大股東變成大戶屋的實際控制者，而大戶屋也將成為COLOWIDE旗下的品牌之一，是日本首宗餐飲業「敵意收購」成功的案例。

報道指出，COLOWIDE原為大戶屋最大股東，擁有19%股份，但通過向股東收購股份後，COLOWIDE擁有大戶屋46%股份，使其成功成為大戶屋的控制者。

事實上，早在去年11月，COLOWIDE就向大戶屋提出收購，到了今年6月，COLOWIDE提出大戶屋管理層改革方案，又被股東會否決，促使COLOWIDE在7月宣布啟動「敵意收購」，願意以每股3,081日圓(約224港元)的代價，收購大戶屋股份，比當時的股價溢價46%，令不少股東難以抗拒，因而成功。

由於疫情重創日本餐飲業，大戶屋2019財年(2019年4月至2020年3月)錄得虧損11.5億日圓(約8,400萬港元)，為大戶屋2001年8月上市以來首次虧損。由於日本許多餐飲業規模較小且營運效率不佳，COLOWIDE的成功案例可能引起更多同業效法。

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