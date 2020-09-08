【悲情樓市】業主持貨信心轉弱　全年樓價料跌一成

香港受第三波肺炎疫情衝擊，未來經濟及失業率會進一步惡化，拖累樓市向下。戴德梁行預期下半年整體樓價將跌近5%，全年則下調約10%。

該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，樓價不單受疫情的影響，還包括經濟基礎、貨品出口及失業率等，而市場有指年底時失業率有機會升至約7%，故樓價將出現下調壓力。

該行報告顯示，8月份鰂魚涌太古城平均呎價約18,800元，較去年6月份高位22,600元，下滑約16.8%。而沙田第一城上月平均呎價約17,500元，較去年6月份高位19,700元，亦回落約11.2%。

陶氏又稱，上月住宅成交宗數約4,358宗，按月少約29%。隨着疫情緩和，加上個別業主減價，以及市場累積購買力，相信9月交投會回升至約5,500宗。投資市場方面，該行香港資本市場部執行董事高偉雄稱，今年非住宅成交宗數及金額，均是近十年最低。

另方面，上述兩大屋苑剛錄成交，其中太古城本月錄12宗成交。美聯施衍銘透露，該盤燕宮閣低層H室，實用面積約為747方呎，為三房連套房間隔，以1,408萬元易手，呎價約為18,849元。世紀21奇豐袁麗詩則表示，沙田第一城20座頂層連天台，實用面積約451方呎，以780萬元賣出，呎價約17,295元。

【THE AUSTIN樓價跌穿1千萬】

事實上，二手樓市難被看好，個別業主見市況回升，即減價出貨，市場平價成交湧現。西南九龍THE AUSTIN樓價跌穿一千萬元，極低層單位僅以950萬元沽，做價料為項目今年最低。

市場消息稱，上述單位為3A座極低層戶，實用面積419方呎，由於層數影響，叫價僅約1,000萬元，近日再減50萬元沽，呎價22,673元。由於成交價低於千萬元，新買家有機會以最高八成樓按入市。

樓價回落，買家加快入市步伐，青衣單日連錄8宗二手買賣。中原楊麗珍表示，區內宏福花園4座高層B室，實用面積598方呎，兩房戶享海景。原業主對後市缺乏信心，以盡快套現離場，7月叫價910萬元放售。

楊氏續指，直至本月，該單位叫價已降至840萬元，議價後多減40萬元，用家以800萬元購入，呎價13,378元。5月時同類型單位成交價924.8萬元，即3個多月跌價約13%，新買家亦可申請高成數按揭。她認為，撤辣取消買賣稅款，可令盤源增加，提升市場供應。

美聯葉偉林稱，同區青怡花園7座一個中層套三房單位，實用面積546方呎，上月底才叫價730萬元，近日減價32萬元，終以698萬元易手，呎價12,784元。由於同層單位曾發生事故，成交價低市價約3.7%。

9月大型屋苑相繼發市。該行李振榮透露，西灣河嘉亨灣錄本月首宗成交，單位為5座高層A室，實用面積685方呎，套三房間隔，叫價1,600萬元，議價後獲換樓客以1,580萬元購入，呎價23,066元。

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