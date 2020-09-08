中美科技戰：中芯恐被封殺 美儀器供應商股價暴冧6%
2020年09月08日 22:41
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中芯國際(00981)隨時被美國封殺，其重要美國儀器供應商應用材料(Applied Materials)及泛林集團(Lam Research)股價現時在美股分別急挫6.55%及6.37%。
中芯今年刊發的四則公告披露，其於去年2月至今年3月期間，向應材及泛林採購總值約21.61億美元(約168.55億港元)的產品，相當於6月底時「物業、廠房及設備」資產約23%。
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