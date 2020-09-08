【財經評論】英歐經濟鷸蚌爭　美坐享漁人之利

英國與歐盟商議自由貿易協議陷入僵局之際，傳來英國首相約翰遜聲言不怕「硬脫歐」，更為自貿協議定出10月15日的最後談判期限，似是要大拋浪頭，望能逼歐盟盡快就範。面對這場鷸蚌相爭，最能坐享其成的必是美國這位漁人，一方面透過聯儲局海量放水令美元近月貶值，從而扯高歐元及英鎊匯價，不利英歐經濟及出口；另方面積極推波助瀾，表面拉攏英國，實質使英歐內耗削弱影響力，可惜約翰遜偏偏中計！

由2016年英國脫歐公投起計，歷時約3年半，終在今年1月底正式退出歐盟。詎料屋漏兼逢連夜雨，緊隨的竟是一場世紀疫情，重創英國經濟及盤算，致使次季國內生產總值倒退兩成，全年恐創300年以來最慘局面。當地政府不諱言，未來幾個月會有更多人失業。如是者，盡快與歐盟達成自貿協議實有其迫切性，以支持經濟復甦。

可歐洲人向來好事多磨，數年前希臘債務危機，不到最後一刻也沒有結果，目前英歐亦然，雙方在關鍵原則問題上不肯讓步。如今距離年底的過渡期限時日不多，英國率先拋出「逾時不候」的「硬脫歐」話語，好一招「以退為進」，顯然是談判伎倆。問題是，若無協議脫歐，意味英歐貿易會因稅項問題而隨時一下子停頓。且別忘記，英國脫歐已令金融業備受打擊、就業問題惡化，稍有差池，經濟必雪上加霜，會嚴重削弱其在歐洲，以至全球的影響力。

就歐盟而言，英國脫歐意味失去了重要「淨貢獻國」，面對疫情令財政壓力趨增，已影響到歐盟內民眾對現行制度和發展前景的信心，尤其意大利及希臘離心大，不能貿然向英國妥協，以免其他成員國有樣學樣，後續問題一大籮，故見約翰遜夠膽率先試探歐盟。若借鑑往績，雙方顯然又會將年底「大限」日子延後，以便討價還價，務求安撫市場不會「硬脫歐」，然後似中美貿易談判般，先來個首階段協議。反正拖得就拖，投資者別指望雙方能在下月中順利「握手」，而在此漫長的協商期間，英歐經濟皆難擺脫衰退困擾，鎊匯及歐元風浪未完。

要注意的是，誰是這尷尬局面的大贏家？必然是美國！由於整個歐元區的經濟總量加起來是世界第二，如今中國已被重點打壓，日本不成氣候，只要歐洲積弱，就中正美國總統特朗普不戰而屈人之兵的下懷，可惜歐洲人偏偏執迷不悟。基於政治家眼中的所謂「破而後立」，看來今年末季，會是全球危機的高發期！

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