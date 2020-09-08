唔係今日！Apple宣布下周舉行發布會 iPhone12料登場
2020年09月08日 23:24
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
蘋果公司(Apple Inc.)宣布，將在香港時間9月16日凌晨1點以網上形式舉行發布會。Apple股價早市仍跌3.58%。
市場高度預期該公司將公布其首款5G iPhone，其他還有可能發布包括Apple Watch Series 6、iPad Air和其他產品。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！