唔係今日！Apple宣布下周舉行發布會　iPhone12料登場

蘋果公司(Apple Inc.)宣布，將在香港時間9月16日凌晨1點以網上形式舉行發布會。Apple股價早市仍跌3.58%。

市場高度預期該公司將公布其首款5G iPhone，其他還有可能發布包括Apple Watch Series 6、iPad Air和其他產品。

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