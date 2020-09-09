東方日報B1：內企瘋湧港上市　農夫山泉首掛飆54%

農夫山泉股價周二(8日)一度升85.34%，高見39.85元，最終收市報33.1元，全日升幅53.95%，遠遜上市前夕於暗盤約1倍升幅，每手帳面獲利2,320元，而每張「頂頭槌飛」扣除利息成本後，帳賺約5.21萬元。

事實上，自中美兩國緊張關係升溫，在美國上市的中資概念股回歸的消息不絕。據外媒報道，內地電子商務服務提供商寶尊電商(美股：BZUN)及再鼎醫藥(美股：ZLAB)計劃最早本周尋求通過在港第二上市聆訊，分別集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)，以及10億美元(約78億港元)。

而早前亦有指，內地連鎖酒店集團華住酒店(美股：HTHT)已透過保密形式向聯交所遞交上市申請，並擬9月上市，預計籌集最多10億美元(約78億港元)。

資產管理公司Stonehorn Global Partners創辦人兼行政總裁Sam Le Cornu接受美媒訪問指，在公開上市的市場，已有大量資金由美國流往中國，特別是在美國總統特朗普的言論變得愈來愈激烈期間，Le Cornu認為將有愈來愈多中概股回流香港上市，形容是對香港股市的一劑「強心針」。

新股氣氛續熾熱，若計及其他新股，綜合市場消息，9月份內將有至少8隻新股登場，合共集資近300億元。當中，樂享互動將於周四起招股，集資約2億美元(約15.6億港元)，目前正進行投資者路演，並將引入4名基礎投資者。

另外，市場一直盛傳兩間內地飲品連鎖店喜茶及奈雪的茶擬於明年來港上市，並計劃各集資4億至5億美元。

不過，內媒引述奈雪的茶公關總監王依就上市傳聞作出回應指，目前並無相關計劃，現階段公司的重心在產品研發、供應鏈加碼及推動數碼化進程等方面。

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