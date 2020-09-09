紐約期油急挫逾7%　布油跌穿40美元關

國際油價周二(8日)急挫，紐約10月期油收報每桶36.76美元，跌3.01美元或7.57%，創6月以來收市新低；布蘭特11月期油收報每桶39.78美元，跌2.23美元或5.31%，為自6月25日以來首次跌穿40美元。

值得留意的是，紐約期油和布蘭特期油的溢價創自8月20日以來最大。

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