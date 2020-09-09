美股收市：道指跌632點　納指3日累跌逾一成陷調整

美國科技股跌勢未止，加上新財政刺激方案仍遙遙無期，美股周二(8日)大幅受挫。道指收報27,500點，跌632點或2.2%；標指收報3,331點，跌95點或2.78%；納指收報10,847點，跌465點或4.11%，3日以來累跌逾一成，進入技術性調整區間。

Fundstrat技術策略員指出，根據「3日規則」，「震倉」至少維持3日，恐慌性拋售才會結束，意味美股周二仍未止瀉。而Sundial Capital Research則指，一般來說，納指下滑速度很快，若真的見頂，未來數周可能直線下插。

美股長期大好友Ed Yardeni預期大市值企業尤其是科技股將進一步下挫，惟認為這並非壞事，因為納指自三月以來已漲70%，並相信整體股市可能調整10%至15%，之後由另一些股份領漲。即使如此，他認為科技股基本因素仍強，並提到隨着經濟改善和疫苗可能面世，周期性股份應具吸引力。

高盛首席環球股市策略員奧本海默力撐科技投，稱即使短期面臨調整風險，但相信仍能繼續推動現時牛市，維持各地科技股的「增持」建議，理由是強勁的現金和盈利能力，以及穩定的資產負債表。

不過，高盛對蘋果公司(Apple Inc.)前景維持審慎，指增長潛力不足以支撐現時估值。Apple股價收跌6.73%。

電動車生產商特斯拉（Tesla）加入標指成分股「大熱倒灶」，加上市場人士紛紛唱淡，股價周二急跌21.06%，收報330.21美元，創該股史上最大單日跌幅；至於其中一隻標指「新貴」網購平台Etsy收報110.56美元，跌1.32%。

另邊廂，通用汽車(GM)斥資20億美元入股電動車生產商Nikola，獲11%股權，並有權提名1位董事。GM股價全日升7.9%至32.38美元，Nikola收報50.05美元，升40.79%。

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