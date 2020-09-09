美國7月消費者信貸續反彈　因汽車銷售成長

聯儲局周二(8日)公佈，美國7月信貸總額按月增了122億美元，市場預期增130億美元，連續兩個月反彈，主要由於隨着經濟重新開放和消費支出增加，汽車貸款等非循環信貸增加。6月份修正後為增加114億美元。

消費者借貸的反彈與近期零售銷售成長一致，尤其是購買汽車。儘管如此，消費者信心依然疲弱，另外600美元補充失業救濟金的到期可能會影響未來幾個月的消費支出和借款。

循環信貸，即信用卡債務，減少了2.93億美元，是連續第5個月下降；包括學生貸款在內的非循環債務增加了125億美元。

總消費信貸在6月增長3.3%之後，7月年化增率長為3.6%。

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