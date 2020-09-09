IMF總裁：全球經濟看起來不像3個月前那麼悲觀

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周二(8日)為財政部長會議準備的書面演講稿中表示，一些數據表明全球經濟正在復甦，相信許多發達經濟體的前景沒有IMF之前預期的那麼糟糕，至於中國經濟轉危為安，復甦速度略快於預期。

格奧爾基耶娃指，整體而言全球經濟看起來不像3個月前那麼悲觀，但預計復甦只會是局部而且不平衡的。她又說，IMF通過緊急融資支持了80多個國家，除中國外，大多數新興和開發中國家尚未化險為夷，IMF可能下調對一些國家的展望。

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