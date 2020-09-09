德銀：股債160年來最好表現即將結束　勢陷入「混亂時代」

外媒報道，德意志銀行發表著名的200年市場回顧報告，指出股票和債券過去160年來的最佳表現即將結束，一個新的「混亂時代」即將到來。

該行策略師Jim Reid及研究團隊指出，15個已開發市場的股票和債券綜合價格今年達到至少1860年代以來的最高水平，但受到政治經濟領域重大轉變的影響，這種漲勢正在發生扭曲，從社會不平等惡化到全球化逆轉等因素，都給市場帶來長期威脅。Reid還列舉了債務水平上升、氣候辯論以及中美關係惡化等風險。

報告指：「雖然該些主題已經存在了一段時間，但直到最近各項風險才開始相互推動，加速了1980年以來市場所經歷的第二個全球化時代的終結。」

事實上，預判市場長期走向的時間極其艱難。2016年，德銀警告債券投資者稱，一個新的周期正在開始，債券的實際回報將會受到侵蝕。但實際上，根據一個基準美國國債經過通脹調整後的指數，自2016年初以來債券實際回報達到26%。同期歐元區債券的回報則不到上述數字的一半。

投資者本周似乎對高科技股票的估值感到特別恐懼，至於債券市場則關注實際回報趨向平坦。根據德銀回溯至1900年以來的數據，法國、意大利和日本的債券從平均水平來看根本未能給投資者帶來實際回報。這就表明即使在發到國家，考慮到通脹後，債券長期投資發生虧損是一種非常現實的可能性。

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