法巴網全面革新　助投資者快速炒股賺錢

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本資料由法國巴黎銀行香港分行編製，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品並無抵押品，如發行人或擔保人無力償還或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品涉及高風險，其價格可升亦可跌，投資者可能蒙受全盤損失。投資者購買時，所依賴的是發行人及擔保人的信譽，購買前應瞭解風險，並諮詢專業顧問。