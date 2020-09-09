新東方在綫向大股東配股 集資逾17億元
2020年09月09日 07:15
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新東方在綫(01797)公布，向控股股東新東方及由公司董事會主席兼非執行董事俞敏洪全資擁有的Tigerstep，配售合共5,943.2萬股新股，佔公司擴大後已發行股本5.95%。
每股配售價為3.87美元(約30港元)，較上日收市價32.35港元折讓約7.3%。
配售事項集資淨額約17.81億港元，擬將約40%將用於繼續改善及落實銷售及營銷活動，以擴大學生基礎及提高學生入讀率；約40%將用於投資改進及升級技術基礎設施；約10%將用於教師及教職員工(包括有關招聘及培訓)；及餘下約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。
完成後，新東方及Tigerstep於公司的持股量，由54.88%增至57.56%。
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