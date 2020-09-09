新東方在綫向大股東配股 集資逾17億元

每股配售價為3.87美元(約30港元)，較上日收市價32.35港元折讓約7.3%。

配售事項集資淨額約17.81億港元，擬將約40%將用於繼續改善及落實銷售及營銷活動，以擴大學生基礎及提高學生入讀率；約40%將用於投資改進及升級技術基礎設施；約10%將用於教師及教職員工(包括有關招聘及培訓)；及餘下約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

完成後，新東方及Tigerstep於公司的持股量，由54.88%增至57.56%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020