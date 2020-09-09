【專家點評】梁冠業：科網板塊小股災予中線買入機會

恒指8月份表現與近月相若，繼續在24,000至26,000點之間浮動。市場焦點依然環繞中美關係以及疫情發展。儘管我們認為市場已大致消化這類型消息，但個別新聞和發展仍對大市表現有一定程度影響。

上周開始，美國科技股開始遭大幅拋售，港股相關板塊也見到明顯壓力。但在基本面沒有重大改變下，我們認為這次的沽壓並不代表科技股份大型轉勢的開始，只屬正常回調，始終科網板塊近期累積升幅已多且急。我們短至中線仍看好板塊的表現。

我們預計港股近期表現可能依然會反覆。大市方面，雖然仍受多方因素，包括疫情發展和中美關係主導(我們相信隨着美國大選臨近，中美角力以及美國內部鬥爭均會升溫)，但市場已大致消化這類消息，而且恒指已多次於100天線見到支持。因此，短期我們預期指數可於24,600點附近企穩，然後重新上試25,000點以上水平。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為證監會持牌人士，並沒有持有

有關股份)

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