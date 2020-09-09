【專家點評】梁冠業：科網板塊小股災予中線買入機會
2020年09月09日 07:15
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恒指8月份表現與近月相若，繼續在24,000至26,000點之間浮動。市場焦點依然環繞中美關係以及疫情發展。儘管我們認為市場已大致消化這類型消息，但個別新聞和發展仍對大市表現有一定程度影響。
8月下旬起，隨着龍頭科網股份，包括騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)、美團點評(03690)、京東集團(09618)公布超出市場預期的中期和第二季度業績，基本上市場資金均全面湧進科網板塊。再加上美股納指總體處於大幅上揚並創新高的狀態，帶動相關股份股價亦不斷挑戰新高。其他板塊因此變得極為平靜。此外，恒指重磅的舊經濟股份，包括友邦保險(01299)、滙豐控股(00005)、中國移動(00941)、以及內銀和內險板塊等均由於疫情關係而業績受較大的影響，因此更加令大市跑輸新經濟板塊。
上周開始，美國科技股開始遭大幅拋售，港股相關板塊也見到明顯壓力。但在基本面沒有重大改變下，我們認為這次的沽壓並不代表科技股份大型轉勢的開始，只屬正常回調，始終科網板塊近期累積升幅已多且急。我們短至中線仍看好板塊的表現。
我們預計港股近期表現可能依然會反覆。大市方面，雖然仍受多方因素，包括疫情發展和中美關係主導(我們相信隨着美國大選臨近，中美角力以及美國內部鬥爭均會升溫)，但市場已大致消化這類消息，而且恒指已多次於100天線見到支持。因此，短期我們預期指數可於24,600點附近企穩，然後重新上試25,000點以上水平。
我們亦認為，阿里巴巴、小米集團、藥明生物(02269)等有資金追捧而且波動性較大的股份，中線可為大市提供新的衝擊，並脫離困擾多月的沉悶格局。
海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為證監會持牌人士，並沒有持有
有關股份)
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