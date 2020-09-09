新股專輯：百勝中國超額認購51倍　定價412元

香港公開發售錄得超額認購51.32倍，由於公開發售獲大幅超購，按重新分配程序，香港最終發售數目由167.65萬股，增至691.53萬股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的16.5%，而國際發售則獲超額認購約7.74倍。

股份將於周四(10日)於主板首日掛牌。

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