新股專輯：百勝中國超額認購51倍 定價412元
2020年09月09日 07:18
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百勝中國(09987)公布招股結果，發售價定為每股412港元，集資淨額170.02億元。認購一手(50股)中籤率25%，最少認購14手(即700股)始穩獲一手。
香港公開發售錄得超額認購51.32倍，由於公開發售獲大幅超購，按重新分配程序，香港最終發售數目由167.65萬股，增至691.53萬股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的16.5%，而國際發售則獲超額認購約7.74倍。
股份將於周四(10日)於主板首日掛牌。
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