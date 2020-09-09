【專家點評】陳錦興：內需股料受捧　華潤啤酒宜低吸

華潤啤酒上半年收入跌7.5%至174億元人民幣，核心EBIT升2%，純利升11%，不過銷售量跌5.3%，但跑贏行業的下跌9.5%，預期需求可於下半年復甦，而明年銷售可回復至疫情前水平。

上半年潤啤持續升級產品，加上明年與喜力集團綜合後，相信平均售價會提升，而同時新產品推出將提升未來3年的經營開支，惟未來會進一步提高效益及降低成本，預期毛利率會改善。

通過豐富產品組合，及持續投資於品牌和渠道，潤啤高檔化將會加快，這也是市場持續看好的主要依據。農夫山泉上市後大幅上升，反映投資者可接受內需股更高的估值。因此潤啤估值雖高，但高端品牌發展勢頭良好，對其高估值有支持，亦可發揮內循環概念。建議46元吸納，目標價為54元，止蝕可定於42元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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