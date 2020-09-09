【飯碗不保】傳渣打擬裁減倫敦及杜拜私人銀行部門職位

渣打於60個國家的公司、機構業務及零售、商業和私人銀行業務擁有約85,000名員工，目前，其私人銀行約有1,400名員工。受新冠肺炎疫情影響，渣打曾經宣布暫停裁員計劃，但在7月底起展開新一輪裁員。

去年，渣打對其私人銀行全部大約8,000名客戶進行評估，發現有時無法解釋清楚客戶的財富來源。渣打私人銀行管理約630億美元資產，2020年上半年為該集團貢獻約4%的營業利潤。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020