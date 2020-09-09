【飯碗不保】傳渣打擬裁減倫敦及杜拜私人銀行部門職位
2020年09月09日 07:34
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(Getty Images圖片)
外電引述消息報道，渣打集團(02888)為降低成本、提高生產力，並建立增長能力，計劃在倫敦及杜拜私人銀行部門裁員，涉及杜拜私人銀行財富管理部門裁員20餘人，在英國裁員25人，將於10月前敲定所裁崗位，並在年底前完成有關裁員計劃。
渣打於60個國家的公司、機構業務及零售、商業和私人銀行業務擁有約85,000名員工，目前，其私人銀行約有1,400名員工。受新冠肺炎疫情影響，渣打曾經宣布暫停裁員計劃，但在7月底起展開新一輪裁員。
去年，渣打對其私人銀行全部大約8,000名客戶進行評估，發現有時無法解釋清楚客戶的財富來源。渣打私人銀行管理約630億美元資產，2020年上半年為該集團貢獻約4%的營業利潤。
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