陳唱國際售聯營公司權益 錄4115萬元收益
2020年09月09日 07:56
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陳唱國際(00693)公布，集團及其他賣方(統稱「賣方」)與韓國產業銀行訂立協議，賣方出售而韓國產業銀行購買TIFA的80.65%股權，總代價4,527.97億印尼盾(約2.38億港元)。據協議，集團向韓國產業銀行出售TIFA的44.48%股權，代價2,497.43億印尼盾(約1.31億港元)。
TIFA為一家多重融資公司，在印尼提供租賃、消費融資及保理融資服務。
出售事項於2020年9月8日完成後，TIFA不再為公司聯營公司，其財務業績亦不再按權益法於公司賬目列帳；而出售事項令集團錄得收益782.02億印尼盾(約4,115.93萬港元)。
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