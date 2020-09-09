陳唱國際售聯營公司權益　錄4115萬元收益

TIFA為一家多重融資公司，在印尼提供租賃、消費融資及保理融資服務。

出售事項於2020年9月8日完成後，TIFA不再為公司聯營公司，其財務業績亦不再按權益法於公司賬目列帳；而出售事項令集團錄得收益782.02億印尼盾(約4,115.93萬港元)。

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