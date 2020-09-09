【股民熱話】高息內銀股能否打翻身戰？

內銀股有發力條件，有以下三大原因：

第二，內地經濟下半年復甦勢頭有望加快，9月下旬至10月上旬，官方將多舉措推動傳統消費旺季，氣氛有利傳統產業股表現。內銀股作為百業之母，聰明錢率先入場布局。

第三，人民幣持續升值，有利人民幣資產身價水漲船高，內銀股成然是受惠板塊。

老實講，國策需要內銀業讓利，以支持實體經濟，這個取向對內銀股業績的影響，大概已反映在估值上。如今大型內房股都開始減價促銷樓盤，以增加資金流轉，以正視高債務的問題，加上經濟景氣有改善空間，按理內銀股唔係冇條件炒一轉，小注試水溫，暫時四大內銀股向上先睇番8月初水平，支持位可參考近月低位。

但當然，大家要留意住A股和人民幣表現，始終內銀股是重磅板塊，與A股風向關聯度高，而人民幣升值，有望吸引更多外來資金參與投資人民幣資產。其他風險因素，唔少得中美關係惡化，甚至以干戈相對，又或內地經濟因種種因素如地緣政治風險或疫情變化致令復甦勢頭急劇逆轉。

總而言之，說內銀股打翻身戰，為時尚早。反而，在螞蟻集團上市前，資金短炒一轉內銀股，候科技股調整，再在9月底10月初來一轉瘋狂炒上，為螞蟻招股造勢，這個「劇本」推測有一定的依據。

東網財經專欄作者 帥哥

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