【市前重點睇】納指瀉逾4%　油價急挫

●美匯指數升上93.44，離岸人民幣(CNH)跌至6.8573，港匯見7.7503，美元兌日圓處105.98，歐元跌至1.1768，英鎊挫至1.2967。金價於1,930美元水平上落。布油瀉至39.78美元，紐油插至36.43美元。道指期貨跌逾百點。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，整體而言全球經濟看起來不像3個月前那麼悲觀，但預計復甦只會是局部而且不平衡的。

●美國7月信貸總額按月增加122億美元，市場預期增130億美元，連續兩個月反彈，主要由於隨着經濟重新開放和消費支出增加，汽車貸款等非循環信貸增加。

●美國10年期國債孳息率跌3.93點子，報0.6788厘。

●港股ADR指數收報24,259點，跌364點或1.5%。

●即月恒生指數夜期收報24,323點，跌154點，低水301，成交23,419張。

●紐約10月期油收報每桶36.76美元，跌3.01美元或7.57%，創6月以來收市新低；布蘭特11月期油收報每桶39.78美元，跌2.23美元或5.31%。

●紐約12月期金收報每安士1,943.2美元，升8.9美元或0.5%，創近一周收市新高。

●【史上最差】歐元區第2季經濟修訂至縮11.8%。

●【全球攬炒】南非次季GDP瘋跌51%，連縮4季。

●內地經濟有起色！8月汽車銷量加速反彈至8.8%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020