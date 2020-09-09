高銀披露早前獲長實貸款88億元　股價曾飆16%

公告指出，就任何有關該公司的資料，該公司提醒投資者僅應參考該公司已經或將會正式刊發的公告，並務請投資者作出理性投資，注意所涉及的風險。該公司對投資者持續關心及關注該公司表示謝意。

高銀周三(9日)股價逆市做好，即市曾飆16.8%，高見1.46元；最新報1.34元，升7.2%。

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