【專家點評】古勝：小米大跌 幾時撈底好？
2020年09月09日 08:15
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(Getty Images圖片)
港股連續3個交易日於8月初的低位整固，昨微升34點收報24,624點，成交金額1,406億元，似乎暫時喘定。惟後市要再重拾升勢，起碼要先收復10天線25,000點水平。現階段大家都係坐定定，睇好者最好等市況轉好，再入市都未遲。至於看淡者都唔好手多多，話晒螞蟻集團將於9月底、10月初來港上市，到時需要造勢谷個好價，唔排除大市突然挾上。
至於尋日沽壓巨大的小米集團(01810)，相信亦都係好多散戶期望已久的大調整，咁依家買唔買得呢？先睇大行報告，高盛相信小米的中國市場佔有率會在2021年提升，料在中國及全球的智能手機市佔率將升至15.2%及12.2%；同時推動中國互聯網服務及智能手機業務同步增長，目標價上調至29.4元，維持「買入」評級。
睇走勢，小米昨日最低見21.8元，最終收報22.4元，大跌逾7%，成交金額逾79億元。該股昨跌穿10天線23元水平，相比起早前高位26.95元，高低位已有近2成跌幅，暫時於22元附近搵到支持，該支持位唔跌穿可恃機買上，短線阻力位為25元。若然收市價跌穿22元，有機會下試20天線20元附近，屆時博反彈，上方阻力位24元，向下跌穿19元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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