【專家點評】鄭勤龍：港股短線仍會反覆尋底

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天水訟》變《天山遯》之中。在易經，「天」代表遙不可及的天際，今「訟」卦和「遯」卦皆帶有「天」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍會反覆尋底。

承接上周預示恒指在短期內的波動或將擴大，並提醒投資者須審慎及保留實力的《天澤履》變《風天小畜》卦，結果上周三恒指在25,239點開市後便隨即連續下低了4日，最低曾見24,341點，昨日雖然扭跌為升，最終微升了34點，收報24,624點，但一周仍是下跌了越600點，可說是應驗了警惕散戶不要小看目前市場潛風險的「履」卦卦象。

「訟」卦的卦象是來自於天與水的行走方向不一致，所以《象傳》曰：「天與水違行，訟。」，在股市的預測上，「水」性向下流，往往可理解成為向下的動力，加上「遯」卦帶有逃脫、隱居和明哲保身的意象，故此即使大市在連日下跌後出現小反彈，但投資者仍不宜掉以輕心得太早。

玄學金融家 鄭勤龍

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